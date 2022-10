Inflation : Coup de pouce de 180 francs pour chaque habitant de la ville de Lucerne

Le Grand Conseil de la ville de Lucerne a adopté une motion urgente du PS et des Verts visant à renforcer le pouvoir d’achat de la population. Toutes les personnes domiciliées dans la ville de Lucerne, indépendamment de leur âge et de leur statut de séjour, recevront environ 180 francs par le biais d’un bon. Cet avantage sera accompagné d’une notice explicative.

Pourtant, l’exécutif appelait à rejeter la motion, estimant que le versement d’une contribution à toutes les personnes domiciliées en ville de Lucerne selon le principe de l’arrosoir ne serait pas judicieux et que sa mise en œuvre serait difficile à réaliser en peu de temps. Malgré cela, une courte majorité du législatif a décidé de soutenir la demande de la gauche.

De vifs débats

Le premier signataire de la motion, Simon Roth, du PS, a rétorqué que c’était justement l’inverse: «Ce sont les baisses d’impôts qui profitent à des gens qui n’en ont pas besoin». En effet, elles profitent en surtout aux personnes disposant d’un revenu et d’une fortune importants. Or, les aides distribuées individuellement profitent à l’ensemble de la population et donc aussi aux personnes particulièrement touchées par les hausses de prix.