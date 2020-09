Suisse : Coup de pouce des Etats pour les échanges linguistiques

L’encouragement du rhéto-romanche et des échanges linguistiques a été longuement discuté au nom de la cohésion nationale.

La culture bénéficiera d’une enveloppe plus importante pour les années 2021-2024. Le Conseil des Etats a accepté mercredi une rallonge de 20 millions de francs pour la culture du bâti et ajouté près de 10 millions, en faveur notamment des échanges linguistiques.

Au final, les sénateurs se sont montrés plus généreux que le National. Le paquet qu’ils ont ficelé prévoit désormais un montant total de 966,5 millions, soit 9,6 millions de plus que la Chambre du peuple. Le Conseil fédéral prévoyait 934,5 millions. Le projet poursuit les axes d’action définis pour 2016-2020: cohésion sociale, participation culturelle, création et innovation.

Romanche encouragé

L’encouragement du rhéto-romanche et des échanges linguistiques a été longuement discuté au nom de la cohésion nationale. Par 37 voix contre 4 et contre l’avis de sa commission, le Conseil des Etats a accepté d’octroyer 1,2 million pour l’encouragement du rhéto-romanche, comme le souhaite le National.

Les sénateurs ont aussi débloqué 10 millions supplémentaires pour la mobilité et les échanges par 26 voix contre 17, créant une divergence avec la Chambre du peuple. Tous les jeunes devraient vivre une telle expérience durant leur formation, a expliqué Johanna Gapany (PLR/FR). La diversité linguistique est un pilier de la Suisse et elle doit être entretenue pour favoriser la cohésion nationale, a-t-elle argumenté.

Memoriav délaissé

Pro Helvetia soutenu

Plusieurs coupes ont été balayées. L’UDC aurait notamment souhaité ôter 7 millions du financement de Pro Helvetia. La Fondation conserve donc son enveloppe de 180,4 millions et pourra continuer à soutenir le design et les médias interactifs.

Le Musée national suisse et l’Office fédéral de la culture ne seront pas non plus amputés de 5,7 millions, respectivement 11,5 millions. Et l’enveloppe globale pour les langues ne sera pas réduite de 7,5 millions.