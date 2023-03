Téléphonie: Coup de pouce du Tribunal fédéral pour le déploiement de la 5G

Ceux qui craignent la technologie s’inquiètent, Swisscom se frotte les mains. Vendredi, le Tribunal fédéral a rendu un jugement attendu concernant le recours d’opposants au déploiement d’une installation de téléphonie à Steffisburg (BE). Celle-ci devait compter neuf antennes, dont trois équipées pour la 5G. Ces antennes «adaptatives» dirigent leurs ondes directement vers les appareils qui les reçoivent et non plus uniformément dans l’environnement alentour comme avec la 4G ou la 3G.