Coronavirus

Coup de pouce du Valais à la branche viticole

Le Conseil d’Etat veut engager 5,2 millions pour financer une campagne de promotion des vins valaisans et soutenir le marché du vin suisse.

La fermeture des établissements publics ainsi que l’annulation de toutes les grandes manifestations du printemps et de l’été ont provoqué la chute de 36% en mars et avril par rapport à l’année dernière des ventes de boissons alcoolisées.

Le gouvernement valaisan va engager jusqu’à 5,2 millions de francs en faveur de l’économie vini-viticole. Deux millions au maximum financeront une campagne de promotion des vins valaisans et jusqu’à 3,2 millions seront consacrés à soutenir le marché du vin suisse, subsidiairement à la Confédération.

Comme il s’agit d’un secteur important de l’économie valaisanne, le Conseil d’Etat a décidé de participer au financement d’une campagne collective de promotion des vins du Valais hors canton auprès des professionnels suisses de l’hôtellerie et de la restauration. Sur la base d’un concept qui associerait les encaveurs et l’Etat du Valais, l’idée consiste à offrir aux restaurateurs un rabais financé par l’encaveur et l’Etat du Valais.