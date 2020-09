«Obtenir l’évacuation d’un immeuble occupé dans le cadre de la procédure civile constitue un énorme défi pour les personnes subissant une occupation illicite.» Le constat est dressé par le Conseil fédéral, qui met en consultation des propositions pour que les propriétaires aient plus de chances de leur côté pour faire intervenir les forces de l’ordre contre des squatteurs. C’est le conseiller national Olivier Feller (PLR/VD ) qui en avait fait la demande dans une motion déposée en 2015 et acceptée par les deux Chambres du Parlement .

Délai trop court

Quand un immeuble est investi par des squatteurs, le propriétaire n’a qu’un délai très court pour faire intervenir la police et récupérer son bien (on l’appelle le «droit de reprise» et il expire souvent dans un laps de temps qui se compte en heures). S’il le rate, il doit alors passer par la case tribunal et se lancer dans des procédures «relativement compliquées» et «qui ne permettent pas d’obtenir un résultat rapide», selon Olivier Feller. «On pourrait imaginer, par exemple, que le délai dans lequel le propriétaire doit réagir soit porté à 48 ou à 72 heures», proposait le conseiller national.