Vaud : Coup de pouce financier aux élèves délocalisés

Le gymnase de Nyon ayant atteint sa capacité limite, des jeunes de Gland ont été redirigés vers Renens. Mais le coût du trajet n’est pas le même.

La commune de Gland et le gymnase de Renens subventionnent partiellement les déplacements des jeunes gymnasiens contraints d’aller étudier dans l’ouest lausannois.

Ils auraient dû poursuivre leurs études dans la ville voisine mais, faute de place, ils ont été redirigés dans un autre établissement. Le sort de 143 jeunes citoyens de Gland (VD) a ému un conseiller communal de la localité, relate lacote.ch. En effet, ceux-ci ont été admis au gymnase de Renens car celui de Nyon est saturé. Du coup, ils sont confrontés à un trajet plus long, et donc plus coûteux. L’élu a interpellé les autorités pour savoir si une aide pouvait leur être octroyée.