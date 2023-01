E-sport : Coup de sac en pleine saison en Call of Duty League 

Un mois et demi après le début de la Call of Duty League, le jeu des chaises musicales a déjà commencé pour certaines équipes. Los Angeles Guerrillas a été la première à chambouler son roster la semaine passée: à la suite d’un premier Major décevant, les Californiens se sont séparés de l’ancien champion Huke et ont relégué Neptune et Spart sur le banc de touche. Pour les remplacer, la structure a pioché dans son académie et a promu les joueurs Assault, Exceed et JoeDeceives.