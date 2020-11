Dix jours après quatre longues journées d’auditions et de confrontation à Genève (les premières sur sol suisse), deux de ses trois conseils genevois, Mes Alec Reymond et Alexandra Lopez, ont disparu du paysage. Ils ont été remplacés par un avocat lausannois, Me Christian Favre. «Cette décision a été prise par elle, d’entente avec nous, pour des raisons d’organisation, expose Me Reymond. Nous nous quittons en bons termes. Sa défense n’est assurément pas une cause perdue, c’est une cause noble.»