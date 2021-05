Tennis - Coup de tonnerre à Paris! Dominic Thiem éliminé

Depuis qu’il a conquis son premier titre en Grand Chelem, à l’US Open mi-septembre, Dominic Thiem n’est plus le même joueur. Ni le même homme. L’Autrichien a confié à plusieurs reprises avoir eu dû mal à digérer son sacre à New York, parlant même de «dépression». Excepté à Madrid, «Domi» n’a jamais atteint le dernier carré sur tous les tournois auxquels il a pris part cette année. À Lyon, la semaine passée, il avait qualifié sa situation de «préoccupante» avant de s’incliner dès son premier match face à Cameron Norrie.

En arrivant à Paris, le No 4 mondial avait d’ailleurs avoué n’avoir que faire de se retrouver pour une fois dans l’autre partie tableau, celle où ne figurent pas les membres du «Big Three», Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal. «Compte tenu de la manière dont je joue ces dernières semaines, la seule chose sur laquelle je dois me concentrer, c’est mon premier tour», déclarait-il vendredi lors du «Media Day». De toute évidence, ce n’était pas de la langue de bois: il savait exactement où il en était.

Dominic Thiem avait pourtant mis la main, non sans mal, sur les deux premiers sets sur le Central. Mais Pablo Andujar ne s’est pas «offert» Roger Federer au Geneva Open par hasard. L’Espagnol au cœur gros comme ça et au physique irréprochable a senti qu’il était au niveau, comme face au «Maître», et a surtout su prendre les risques à la relance à bon escient. Dans les bourrasques parisiennes, le 68e joueur mondial a fini par tomber à genoux de bonheur, après 5 sets (4-6 5-7 6-3 6-4 6-4) et 4h28 d’une lutte homérique.