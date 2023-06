Basketball: Coup de tonnerre en NBA, Bradley Beal rejoint Phoenix

Bradley Beal, star des Washington Wizards, va s'engager avec les Phoenix Suns dans un échange de joueurs qui envoie Chris Paul à Washington, ont rapporté dimanche les très informés ESPN et The Athletic. L’arrière, âgé de 29 ans et trois fois sélectionné au All-Star Game, va venir former un «Big 3» à très fort potentiel offensif avec Kevin Durant et Devin Booker, puisqu'il tournait encore à 31,5 points de moyenne en 2020-2021. La saison dernière, il a inscrit 23,2 points par match, à 51 % de réussite au tir (le meilleur de sa carrière), malgré de nombreuses rencontres manquées en raison de blessures.