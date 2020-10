Union européenne : Coup d’envoi de difficiles négociations sur la réforme de l’asile

Un premier tour de table a eu lieu ce jeudi entre les ministres européens de l’Intérieur sur une proposition de réforme de l’asile dans l’Union européenne. La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter a salué «l’approche globale» du projet.

L’Allemagne, qui assure la présidence de l’UE jusqu’à la fin de l’année, espère parvenir début décembre à un accord de principe sur des «points clés» du nouveau Pacte sur la migration et l’asile, proposé en septembre par la Commission européenne. Pour l’instant, les 27 sont divisés.

«C’est une tâche très lourde et difficile», a reconnu le ministre allemand Horst Seehofer, tout en avertissant qu’un accord était «crucial» pour l’Europe. Il espère convenir avec ses homologues d’«une feuille de route» sur cette réforme.

Mais la proposition suscite des réticences de plusieurs pays d’Europe centrale, Hongrie en tête, hostiles à l’immigration. Et les pays en première ligne (Grèce, Espagne, Italie, Chypre et Malte) s’inquiètent d’un «déséquilibre» entre leurs obligations et la solidarité envisagée. Les discussions pourraient durer «des années», estiment plusieurs sources européennes.