La Fête du slip souffle ses dix bougies

Lausanne : Coup d’envoi de la Fête du slip, qui souffle ses dix bougies

Jusqu’au 22 mai, la grande fête dédiée aux sexualités et aux genres vit une édition anniversaire, toujours sous les couleurs de la diversité.

Dès jeudi 19 mai et jusqu’à dimanche 22 mai 2022, la ville de Lausanne vibrera aux couleurs et sons de la Fête du slip. Pour la dixième édition du festival des sexualités et des genres, il sera question de célébrer l’amour de l’art, des corps et du plaisir, loin des normes. Au programme, des diffusions de courts et moyens métrages, des arts vivants, des concerts et des tables rondes animeront des endroits phares de la ville.