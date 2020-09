Cinéma : Coup d’envoi de la Mostra de Venise, «un miracolo»

L’actrice australienne Cate Blanchett, présidente du jury, a inauguré la 77e édition édition du festival italien mercredi en marge d’une industrie bouleversée par le coronavirus.

Cate Blanchette et Tilda Swinton. (Mercredi 2 septembre 2020)

«Il faut être courageux»

«C’est un plaisir d’être ici. Ces six derniers mois, je parlais uniquement avec les cochons et les poulets... Je suis contente d’avoir enfin des discussions intéressantes avec des adultes !", a-t-elle plaisanté lors de la conférence de presse d’ouverture du festival, le premier à se tenir physiquement depuis que la pandémie a bouleversé la planète.

Pour ses premiers mots en tant que présidente du jury qui doit décerner dans dix jours le Lion d’Or du meilleur film, l’Australienne a voulu «applaudir la créativité et la force» de ceux qui ont dû «terminer leurs films dans des conditions difficiles», crise sanitaire oblige.

«J’ai des craintes, des peurs, mais il faut être courageux aujourd’hui !" a exhorté Cate Blanchett, appelant l’industrie du cinéma à faire son aggiornamento sur la place du streaming et des salles de cinéma.

«Ces six derniers mois, nous sortons d›une ‹monoculture du streaming' (vidéo par internet), et nous devons avoir une conversation très importante sur la façon dont on rouvre les cinémas», a-t-elle ajouté.