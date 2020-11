Etats-Unis : Coup d’Etat ou... coup d’éclat: que cherche Trump ?

L’impétueux septuagénaire se comporte-t-il en parfait autocrate en ne concédant pas sa défaite, cherche-t-il à déstabiliser le pays ou à nourrir le scénario d’un futur talk-show?

Incompréhensible

Pourquoi ces limogeages ?

Selon un scénario encore plus extrême et catastrophiste, Donald Trump oeuvrerait à une prise de contrôle souterraine du collège électoral, l’organe rassemblant les grands électeurs chargé de désigner officiellement en décembre le président, selon les règles du scrutin indirect américain.

Et la déclaration mardi du secrétaire d’Etat Mike Pompeo qui a évoqué, envers et contre tout, une transition vers un «second» mandat pour Donald Trump, n’a pas aidé à calmer les esprits.

Terre brûlée ?

Entre politique de la terre brûlée et recherche plus intéressée de financements, le président pourrait continuer à refuser de concéder sa défaite et rester fidèle à son image machiste de «combattant» et de «gagnant», lui qui a toujours dit publiquement exécrer les «losers».