Vous ne vous êtes vous jamais demandé comment les candidats faisaient pour imaginer leur recette en quelques instants seulement? L’épreuve commence, la caméra les filme courir dans le garde manger et «paf!» ils savent exactement ce qu’ils vont cuisiner. Magique? Pas vraiment. Comme tout le monde, vous vous êtes dit: «Forcément, ils connaissent les thèmes à l’avance, c’est truqué.»

Eh bien vous aviez raison. Partiellement. Stéphane Rotenberg, le présentateur, a déclaré au Huffington Post que, depuis quelques saisons maintenant, les candidats sont informés à l’avance des thèmes des épreuves qu’ils vont croiser durant la compétition. Ils peuvent ainsi se préparer en amont du tournage. «Depuis qu’on fait des épreuves de plus en plus difficiles, on ne pouvait pas les laisser sans rien. On n’a aucun intérêt à ce qu’ils se ramassent complètement. Or si on fait des thèmes ultras costauds, ça peut être très compliqué d’être vraiment sans préparation», explique l’animateur à nos collègues du Huffington Post.

Stéphane Rotenberg a confié quelques secrets des coulisses de Top Chef à la presse. Marie ETCHEGOYEN/M6

Ce que les candidats ne savent pas, toutefois, c’est l’ordre des épreuves.

Et le nombre de thèmes qui leur est donné est conséquent: quarante, rien que pour cette saison douze! Ils ne savent pas non plus si les épreuves seront individuelles ou en équipe. Une fois l’épreuve lancée, ils doivent donc se mettre d’accord sur la recette qu’ils vont privilégier. Le challenge reste de taille!

Et, comme on le voit au fil des saisons, donner les thèmes en avance ne prévient pas pour autant les ratages. Une fois dans la compétition, la pression du temps et l’envie de bien faire mettent les nerfs de chacun à rude épreuve et, forcément, certains vont craquer.