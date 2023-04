Tour de Romandie: Coup double pour Ethan Vernon au Sentier

Ethan Vernon avait des vues sur le maillot jaune de Josef Cerny qu’il lui a ravi à l’arrivée au Sentier. FRESHFOCUS/JEAN-GUY PYTHON

La boucle romande est toujours une mise d’or pour ceux qui cherchent les pépites de demain. Mercredi, au bout du lac de Joux, c’est l’Anglais Ethan Vernon, 22 ans, qui a levé les bras presque facilement. Il a dominé d’une bonne longueur le Belge Thibau Nys (20 ans), le fils de Sven Nys, la légende du cyclocross. Un autre Belge, Milan Menten, a complété le podium. Du haut de ses 26 ans, il ferait presque figure de vétéran…

La victoire de Vernon lui a rapporté dix secondes de bonifications. Et comme le natif de Bedford, dans le comté de Bedfordshire, avait réalisé un excellent prologue la veille (10e à…10 secondes de son coéquipier Josef Cerny), c’est lui qui portera jeudi le maillot jaune de leader du classement général. Il y est dans le même temps que son coéquipier tchèque et compte une seconde d’avance sur le Norvégien Tobias Foss et le Français Rémy Cavagna.



La traditionnelle «échappée du jour» n’a jamais pu croire en ses maigres chances, à travers le canton de Vaud. L'Autrichien Thomas Bayer, le Français Julien Bernard et les Suisses Michael Schär, Dario Lillo et Jan Stöckli sont partis à l’avant dès le kilomètre 0, mais n’ont jamais compté plus de trois minutes d’avance sur le gros de la troupe. Ils ont été avalés avant même la vallée de Joux, quand la formation Ineos a pris les choses en main pour éliminer les plus lourds des sprinteurs.

Cette première étape en ligne a pas mal écrémé le peloton. Trois leaders, notamment, ont d'ores et déjà abandonné la course romande: Simon Yates pour cause de maux d'estomac, Alexey Lutsenko, testé positif au Covid en matinée, et Rui Costa, qui s'était fait mal au genou mardi au départ du prologue. Le sprinteur Mark Cavendish a lui aussi renoncé en cours de route.

Ils ont «mis la flèche» avant le moment assez incroyable vécu par les coureurs lâchés par le peloton en pleine vallée de Joux. A une quinzaine de kilomètres de l’arrivée, ce groupe d’une trentaine de cyclistes a été mal aiguillé sur le tracé et s’est retrouvé livré à lui-même dans la «pampa». Des images extrêmement rares sur le World Tour.



Jeudi, la 2e étape devrait ravir les puncheurs-sprinteurs. Entre Morteau et La Chaux-de-Fonds, sur 162,7 km, les coureurs devront se coltiner la bagatelle de 3172 mètres de dénivelé positif à travers les Jura français puis suisse. Après le départ dans le Doubs, où il effectuera une première boucle, le peloton entrera sur le territoire helvétique à Fournet-Blancheroche et enchaînera les côtes dans la foulée.