Francesco Bagnaia fait coup double à Jerez

Champion du monde en titre, Francesco Bagnaia (Ducati) a remporté le Grand Prix d’Espagne, quatrième manche de la saison de MotoGP, et s’est emparé de la tête du championnat, dimanche à Jerez.

Devant les KTM

Parti de la cinquième place, «Pecco» Bagnaia a fait parler la supériorité de sa Desmosedici pour assommer ses adversaires: il s’est rapidement positionné derrière les deux KTM de Jack Miller et Brad Binder, avant de les dépasser. Il a d’abord doublé l’Australien peu après la mi-course, avant d’effacer le Sud-Africain à quatre tours de la fin.

Cette fois, l’Italien n’a pas commis d’erreur, résistant bien aux attaques désespérées de Binder dans le dernier tour, et a franchi en premier la ligne d’arrivée. À noter que KTM a connu un week-end faste en Espagne en plaçant ses deux pilotes sur le podium du sprint samedi, avec en prime la victoire de Binder, et aussi de la course dimanche.