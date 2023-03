Ski alpin: Marco Odermatt gagne et s'offre le globe de géant

Marco Odermatt a tout raflé à Kranjska Gora. Vingt-quatre heures seulement après avoir dominé le premier géant organisé par la station slovène, le Nidwaldien a remporté la deuxième course en Haute-Carniole, sa 22e victoire en Coupe du monde, la 11e de l’hiver. Le prodige de 25 ans a devancé le Norvégien Henrik Kristoffersen (2e à 0’’32) et le Français Alexis Pinturault (3e à 0’’70) pour s’offrir un deuxième globe consécutif dans sa discipline de prédilection.

Avec 160 points d’avance sur son dauphin au classement de la spécialité, le skieur de Buochs ne peut mathématiquement plus être rejoint alors qu’il ne reste qu’une épreuve – celle des finales de Soldeu (Andorre) agendée samedi prochain – au calendrier de la saison.

Incroyable régularité

Logique au regard de la domination sans partage et de l’incroyable régularité en géant du Nidwaldien tout au long de l’hiver, victorieux de six des neuf courses de Coupe du monde déjà disputées. Le reste? Deux autres podiums (une deuxième place, un troisième rang) et un forfait à Schladming.