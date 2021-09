TVA - Coup de pouce aux petites associations sportives et culturelles

Les buvettes des stades de foot sont notamment concernées par le projet. VQH

Bonne nouvelle pour les associations sportives et culturelles sans but lucratif et gérées de façon bénévole: elles ne devront peut-être payer la TVA qu’à partir de 200’000 francs de chiffre d’affaires au lieu de 150’000 francs aujourd’hui. Le National a accepté mercredi à une très large majorité, par 170 voix contre 15, un projet de la commission de l’économie et des redevances qui faisait suite à une initiative parlementaire du conseiller national Olivier Feller (VD/PLR).

De nombreuses associations sportives et culturelles sont soumises à un impôt alors qu’elles réalisent des activités nécessaires pour recueillir des fonds indispensables à leur survie. Or souvent, elles sont tenues par des bénévoles à qui revient la lourde charge de gérer cet assujettissement compliqué à la TVA. «Du coup, ils confient ce travail à une fiduciaire, ce qui représente une nouvelle charge financière», a expliqué Daniela Schneeberger (PLR/BL) pour la commission.

Seules 106 organisations en profiteront

Peu d’organisations seront concernées, selon Samuel Bendahan (PS/VD) au nom de la commission également. Seules 106 associations et institutions d’utilité publique, soit 13% du nombre total des organisations concernées, ne seront plus assujetties à la TVA, pour des pertes d’environ un million de francs par an, selon des estimations. Ce sont surtout les recettes liées à la publicité, le sponsoring et la restauration qui sont visées. «Pour une société sportive qui exploite une buvette, cela peut vite dépasser les 150’000 francs», a-t-il estimé.

À gauche comme à droite, tout le monde a approuvé le projet, en soulignant l’engagement social des associations et tout ce qu’elles apportent à la société. Pourtant, il y a un risque distorsion de la concurrence, a prévenu Esther Friedli (UDC/SG). «Une buvette pourra ainsi faire 200’000 francs de chiffre d’affaires sans payer de TVA alors que le resto à côté sera chargé intégralement», a-t-elle expliqué.

Manque de proportionnalité

Olivier Feller (PLR/VD) s’est voulu rassurant. «Le risque est minime», a-t-il lancé. «La buvette d’un club de foot ne peut pas être considérée comme responsable de distorsion face à un bar ou un restaurant. De même qu’une fanfare qui organise sa soirée de soutien et qui fera même peut-être appel à un traiteur», a-t-il assuré en rappelant que GastroSuisse était favorable au projet.

Le grand argentier Ueli Maurer a tenté lui aussi de mettre en avant cette distorsion de la concurrence. Mais il a surtout critiqué la question de la proportionnalité. «Est-ce que ça vaut vraiment la peine de modifier une loi pour 106 associations et un million de francs de taxes perçues en moins?» Il a aussi relevé en vain que l’initiative, «sympathique», visait surtout les associations sportives. Or le sport bénéficie déjà de beaucoup de soutien, notamment via le programme Jeunesse et Sport, a-t-il argué en vain.