Allemagne : Coup dur porté à un réseau de hackers liés à la Russie

Les autorités allemandes ont annoncé lundi avoir identifié des responsables clés d’un réseau international de pirates soupçonnés d’avoir visé dans le monde plus de 600 institutions.

Dans le cadre d’une opération menée avec le FBI américain et l’agence européenne Europol, les autorités allemandes ont annoncé lundi avoir porté un coup dur à un réseau international de hackers liés à la Russie. Ce réseau est soupçonné d’une première attaque d’envergure contre le système de santé britannique en 2017, puis contre de nombreuses entreprises et institutions «dans le monde entier». En Allemagne, l’hôpital universitaire de Düsseldorf et le grand groupe de média Funke ont compté parmi ses victimes en 2020.