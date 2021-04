Vaud/Suisse - Coup dur pour le métier de maman de jour

Jeudi, la salle d’audience du Tribunal fédéral était aussi pleine que les règles sanitaires le permettaient, car l’enjeu était de taille. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la soupe à la grimace était servie à la sortie pour le milieu de l’accueil familial. Une majorité de quatre juges sur cinq a décidé de rejeter le recours d’une maman de jour. Ainsi, cette habitante de Renens n’a désormais plus le droit de travailler, parce que les enfants… ça fait du bruit! Peu importe qu’elle soit agréée, qu’elle dispose d’une autorisation de la commune ou que le nombre d’enfants qu’elle pouvait accueillir était limité à cinq.

Cette affaire pourrait avoir des répercussions pour de nombreuses mamans de jour, puisqu’elle découle d’une clause standard, présente dans la majorité des règlements des propriétés par étage (PPE). Elle spécifie que les logements sont en principe destinés à l’habitation et que toute activité commerciale ou professionnelle n’est autorisée que si elle n’est pas susceptible d’engendrer des nuisances sonores, olfactives ou psychologiques pour les autres copropriétaires.

Des nuisances pas prouvées

La recourante a avancé que de telles nuisances n’avaient pas été prouvées. Mais les juges de Mon-Repos ont suivi la décision de leurs homologues vaudois et considéré que de telles preuves n’étaient pas nécessaires. L’expérience suffit. «C’est comme si on retirait d’office leur permis de conduire à tous les propriétaires de voitures de sport, parce que ça fait du bruit et que ça roule vite, sans que la moindre preuve d’infraction soit nécessaire», déplore l’accueillante.