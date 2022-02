Basketball - Coup dur pour l’équipe de Suisse

Selim Fofana (No 7) sera absent jeudi, contrairement à son coéquipier Killian Martin, au premier plan.

L’équipe de Suisse n’avait franchement pas besoin de ça. Déjà privée de son meilleur joueur et meneur de jeu titulaire Jonathan Kazadi, blessé à la hanche pour plusieurs mois, la sélection de Ilias Papatheodorou devra composer jeudi, pour sa rencontre des préqualifications vers l’Euro 2025 face à l’Irlande, sans Selim Fofana, annoncé malade. Il pourrait toutefois être de retour dimanche contre l’Autriche.

Sans Kazadi, Fofana, qui ne sera pas remplacé, et Clayton Le Sann (BBC Monthey), non convoqué car victime d’une double fracture de l’avant-bras, Ilias Papatheodorou fait face à une hécatombe sur le poste 1. Le coach grec devrait confier la responsabilité de la montée du ballon à l’ancien joueur des Lions de Genève Marco Portannese, l’arrière de Fribourg Robert Zinn, voire le Boncourtois Juraj Kozic.

À pied d’œuvre depuis dimanche à Saint-Léonard, la sélection suisse comptait initialement 14 joueurs, avec, notamment, les retours du capitaine fribourgeois Boris Mbala et de Marko Mladjan (Massagno). Sans Fofana, un seul élément devrait être coupé par le Papatheodorou en prévision de jeudi. Et cela devrait se jouer entre Petar Kozic (Boncourt) – le frère de Juraj – et Vigdon Memishi (FR Olympic).