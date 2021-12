Hockey sur glace - Coup dur pour l’équipe de Suisse M20 avant le Mondial

Deux autres éléments importants du dispositif helvétique, deux hommes qui griffent les patinoires nord-américaines en 2021-2022, ont été contraints de renoncer en raison de blessures: le gardien Noah Patenaude et l’attaquant Raymond Fust. «Les conditions sont bien entendu loin d’être optimales, a regretté Marco Bayer. Mais nous nous réjouissons que le tournoi puisse avoir lieu et que nous puissions jouer. C’est dans les situations difficiles qu’une équipe se développe et se soude encore plus fortement. Et c’est ainsi que nous nous présenterons sur la glace: comme un groupe homogène et uni.»