Lausanne: Coupable d’avoir mêlé ses enfants au conflit conjugal et d’avoir voulu tuer

Sous l’œil de la DGEJ

Les parents avaient été condamnés par le passé pour violences domestiques et violences sur leurs enfants. La famille est suivie par la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) depuis quelques années. «Les trois enfants vivent avec leur mère et son nouveau compagnon, et cela se passe très bien. C’est une belle famille recomposée!», a confié Me Marianne Fabarez-Vogt, avocate des plaignants. «Ils vont rendre visite à leur père en prison. Ils sont très attachés à lui», complète le défenseur du prévenu, Me Adam Kasmi.