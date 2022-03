Police française : Coupable, mais pas condamnée pour avoir «tasé» son collègue au volant

Une policière française avait atteint avec son taser un collègue qui conduisait un véhicule, provoquant un accident. La propriétaire de l’autre auto n’a pas porté plainte, l’accusée échappe à une peine.

Parmi ces six policiers, qui revenaient d’un pot de départ au commissariat de Tourcoing et regagnaient celui de Roubaix, une brigadière avait déclenché pour «rire» son taser en direction du policier au volant, le touchant à quatre reprises et provoquant l’accident. «La majore de police ne m’a jamais donné l’ordre d’arrêter, ça faisait rire tout le monde. C’était un jeu entre nous», avait-elle assuré, affirmant «regretter» son geste et «adorer» son métier.