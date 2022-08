Brésil : Coupables après l’incendie meurtrier d’une discothèque, ils sont libérés

Par une majorité de deux voix contre une, les juges de la première chambre pénale de Rio Grande do Sul ont accédé à une demande de la défense et ont décidé qu’Elissandro Spohr, Mauro Hoffmann, Marcelo de Jesus et Luciano Bonilha, condamnés à des peines allant de 18 à 22 ans de prison pour homicide involontaire, pouvaient recouvrer la liberté après avoir invalidé le jury populaire qui les avait condamnés.