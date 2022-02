Philippe Lacheau coupé au montage de son 1er film

Philippe Lacheau s’est confié devant notre caméra.

Dans cette comédie, pour laquelle il a eu recours à une «doublure cul», l’acteur français de 41 ans incarne Cédric, un apprenti comédien qui peine à trouver du boulot et qui finit par décrocher le rôle de sa vie: celui du superhéros Badman. Victime d’un accident de voiture, Cédric se prend réellement pour Badman et déclenche catastrophe sur catastrophe. Le casting comprend également ses camarades de La Bande à Fifi: Élodie Fontan (mauvaise chanteuse), Tarek Boudali et Julien Arruti. «Super-héros malgré lui» sera à voir dans les cinémas dès le 2 février 2022.

Comment vous est venue l’idée de ce scénario?

La drogue (il rit). Pour de vrai, c’est une idée que j’ai eue il y a pas mal d’années et à la base, ça n’avait rien à voir avec les superhéros. On voulait faire une parodie de «La mémoire dans la peau». On s’était dit que ce serait marrant qu’un acteur qui joue dans un film d’espionnage perde la mémoire et se prenne vraiment pour un espion. Et très vite, dans l’écriture, on s’est dit que ce serait plus fort que ce soit un superhéros.

Comme votre personnage, vous avez connu des galères au début de votre carrière?

Oui, bien sûr, c'est complètement autobiographique. Au début, on se de demande si ça va marcher un jour, si on ne ferait pas mieux d’arrêter. Le premier film dans lequel j’ai joué, c’était «Stars 80», je devais avoir 30 ans. J’ai emmené toute ma famille au cinéma pour m’apercevoir dans la salle que j’avais été coupé au montage. C’était terrible. Le côté looser je connais, oui.

Qu’est-ce qui vous plaît dans la comédie?

Depuis que je suis tout petit, c’est d’entendre les gens rire, ça me fait un bien fou. J’ai le souvenir de mes parents qui riaient très fort devant les films de Francis Veber et je me disais que c’était ça que je voulais faire dans la vie. Le plus beau compliment qu’on puisse me faire, c’est de me remercier d’apporter de la légèreté et du rire.

Avez-vous déjà songé à écrire le scénario d’un film plus dramatique?