Coupe Davis: La France chute face à l'Australie dans le groupe de la Suisse

Mais comme le moindre set gagné peut faire la différence dans ces classements, c’est avec attention que Severin Lüthi et ses joueurs ont suivi jeudi la rencontre entre la France et l’Australie, remportée 2-1 par les Australiens.

Double décisif

C’est le double qui a fait la différence dans cette confrontation, après les victoires en simple d’Adrian Mannarino face à Max Purcell 7-6 (7/4) 6-4 et celle d’Alex de Minaur contre Ugo Humbert 7-6 (7/2) 6-3. La paire composée de Max Purcell et Matthew Ebden s’est imposée en deux manches (7-5 6-3) contre le duo Nicolas Mahut et Édouard Roger-Vasselin.