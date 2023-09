Coupe Davis: Battue par la Grande-Bretagne, la Suisse est éliminée

Cinq jours seulement après son sacre historique à l’US Open, Novak Djokovic (No 1 mondial) a entériné la qualification de la Serbie pour le «final 8» de la Coupe Davis et en a éjecté l’Espagne privée de Carlos Alcaraz, vendredi à Valence (Espagne). Djokovic a apporté aux siens le point de la victoire (2-0) aux dépens des Espagnols, et celui de la qualification pour la phase finale à Málaga (Espagne) en novembre, en maîtrisant Alejandro Davidovich (25e) 6-3, 6-4. La République tchèque est assurée d’être l’autre équipe qualifiée du groupe C.