Tennis: Coupe Davis: on prend les mêmes et on recommence

Le leader de l’équipe sera Stan Wawrinka (ATP 51). Marc-Andrea Hüsler (ATP 86), Dominic Stricker (ATP 131), Leandro Riedi (ATP 165) et Alexander Ritschard (ATP 186) compléteront l’équipe, qui a remporté ses quatre dernières rencontres et se retrouve ainsi dans le groupe des meilleures nations de tennis pour la première fois depuis 2018.

Wawrinka compte sur le soutien des fans

«Pour l'instant, les joueurs se concentrent sur les tournois américains. Les choses peuvent encore changer d'ici Manchester, a expliqué Severin Lüthi. Nos adversaires ont un immense réservoir de joueurs et on ne sait pas encore qui jouera finalement. Mais comme toujours, nous allons bien nous préparer, arriver tôt et nous préparer aux rencontres. Nous jouerons en salle, et pour moi, cela n'a pas vraiment d'importance que nous soyons les outsiders ou non.»