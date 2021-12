Football : Coupe de France: le Paris FC et Lyon sont exclus

La Fédération française de football a lourdement sanctionné les deux clubs après les incidents en tribunes durant la rencontre du 17 décembre dernier.

La Fédération française de football (FFF) a frappé fort lundi après les incidents en tribunes survenus lors du 32e de finale de Coupe de France Paris FC-Lyon: les deux clubs sont éliminés de la Coupe de France, l’OL est exclu avec sursis de la compétition à partir de 2022-23 et sera privé de ses supporters en déplacement jusqu’à la fin de la saison.

Le Paris FC et l’OL ont tous deux match perdu "par pénalité", ce qui signifie que Nice, qui devait affronter le vainqueur de ce duel, est déjà qualifié pour les 8e de finale de la Coupe de France.

Le Paris FC écope par ailleurs d’une suspension de cinq matches fermes de son terrain, le stade Charléty, et d’une amende de 10 000 euros.

Supporters interpellés

Les sanctions visant l’OL sont encore plus lourdes avec "la fermeture de l’espace visiteurs à l’extérieur jusqu’à la fin de la saison 2021-2022", matches de L1 inclus, "la mise hors compétition de la Coupe de France, assortie du sursis, à compter de l’édition 2022-2023", une amende de 52 000 euros et le remboursement des frais liés à la réparation des sièges dégradés par ses supporters.

Le jet d’une bouteille d’eau pleine sur le Marseillais Dimitri Payet et l’arrêt du match après quelques minutes avaient valu à l’OL le retrait d’un point au classement. La rencontre devra se rejouer à huis clos.

Le vendredi 17 décembre, c’est à la mi-temps du match de Coupe entre le PFC (L2) et l’OL, disputé au stade Charléty, que les débordements ont eu lieu.

Des fumigènes avaient été lancés aux abords du parcage des supporters lyonnais et des bagarres avaient éclaté en tribunes, entraînant des mouvements de foule et le déploiement des forces de l’ordre. Deux personnes, un supporter et un policier, avaient été blessées.