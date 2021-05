Football : Coupe de France: le PSG conserve son titre

Les parisiens ont battu Monaco en finale et remportent leur 14e trophée.

Sans Neymar

Certes dans un style peu flamboyant, mais solide et réaliste, ils ont bénéficié d’un cadeau monégasque pour débloquer la rencontre. Mbappé a profité d’un contrôle raté d’Axel Disasi, à 15 mètres de son but, pour récupérer la balle et servir Mauro Icardi, qui l’a poussée dans la cage vide (19e).

Quelle défense

Monaco impuissant

Monaco devra attendre encore pour soulever un trophée qui lui échappe depuis 1991. L’apprentissage se poursuit pour la jeune troupe entraînée par Niko Kovac, qui n’a pas tout perdu non plus.

«Il y a de la frustration. Maintenant on va apprendre et on espère que dans les prochaines saisons on arrivera à remporter des trophées», a expliqué Tchouaméni.