Football: Coupe de Suisse: Bâle sort GC et passe en quarts

Les hommes d’Alex Frei ont ouvert la marque à la 29e minute grâce à Anton Kade et sont arrivés à la pause en menant 2-1 suite au but de Fabian Frey sur penalty (45 e + 2), qui répondait à l’égalisation d’Ayumu Seko (31 e ).

À la 63e, rebelote, Kasim Nuhu marquait le 4-2 pour Bâle, mais dix minutes plus tard, Seko y allait d’un doublé et marquait le troisième but des Sauterelles. Mais Bâle a enfin assommé son adversaire, à la 92e, avec le deuxième but d’Amdouni.