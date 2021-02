Le Lausanne-Sport s’est ainsi appuyé sur un binôme offensif inédit, avec Josias Lukembila et Jonathan Bolingi. Isaac Schmidt obtenait lui une nouvelle chance de se mettre en valeur sur le couloir droit, tandis que son pendant à gauche se nommait Toichi Suzuki. Faut-il considérer cela comme un manque de respect pour Grasshopper? Plutôt un choix pragmatique et malin, à notre sens, tant la Coupe a été rétrogradée compétition secondaire cette saison.

Occasion manquée

Trazié Thomas a manqué une immense occasion à la suite d’un excellent travail préparatoire de Lucas Da Cunha (36e), Gabriel Bares et Josias Lukembila auraient tous deux pu tromper la vigilance de Mateo Matic de loin, mais les Lausannois n’ont su se mettre à l’abri. Et, surtout, s’éviter des efforts supplémentaires au cœur d’une période qui n’offre que peu de répit.

Le scénario a donc obligé Giorgio Contini à faire usage de ses meilleures cartouches. Preuve que le pensionnaire de Super League n’était pas totalement opposé à l’idée de passer un tour de plus. Un double changement à la 61e, l’entrée de Puertas, de Guessand et l’ouverture du score… de Grasshopper! Les Vaudois se sont complètement oubliés sur ce coup-là, et Léo Bonatini s’est retrouvé avec un ballon et des libertés qu’il n’aurait jamais dû obtenir dans la surface. Un contrôle et une frappe croisée plus tard, c’était 1-0 (68e).