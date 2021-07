Football - Coupe de Suisse: Le LS à Echichens, Servette à Saint-Prex

Le Lausanne-Sport aura le déplacement le plus court puisque les Vaudois affronteront le FC Echichens. Pour Servette, le voyage ne sera pas beaucoup plus long, les Genevois se rendront à Saint-Prex pour y affronter le FC Amical. Enfin Sion devra traverser le pays pour se rendre à Bâle- C ampagne pour y affronter Bubendorf.