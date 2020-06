Hockey sur glace

Coupe de Suisse: les seizièmes de finale sont connus

Un gros match attend Genève-Servette et Fribourg Gottéron aura fort à faire. Le tenant du titre ira à Martigny.

Les 32 équipes réparties en deux groupes (est et ouest) viennent de la National League (12 équipes), de la Swiss League (10) et de la Regio League (10).

Les matches de ce premier tour devraient se dérouler les 15 et 16 septembre prochains. Le hasard a désigné de bien belles affiches pour ces seizièmes.

On remarquera que Genève-Servette aura un déplacement difficile à La Chaux-de-Fonds, que le LHC ira affronter Uni Neuchâtel, que Bienne devra se défaire de Sion et qu’un certain Sierre – Fribourg Gottéron pourrait faire des étincelles. Enfin, le tenant du titre, le HC Ajoie, ira défier le HCV Martigny.