Football féminin: Coupe du monde 2023: La Suisse chanceuse au tirage

L'équipe de Suisse affrontera la Nouvelle-Zélande, la Norvège et les Philippines, dans le groupe A de la prochaine Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande. Une poule qui lui permet d'espérer passer en 8es de finale.

Geremi a eu la main légère. AFP

Pour sa deuxième qualification seulement pour une phase finale de Coupe du monde après le Canada en 2015, l'équipe de Suisse - qui attend toujours le nom de son futur sélectionneur -, placée dans le chapeau 3, semblait assurée de rencontrer deux formations de très haut niveau. Elle a eu pas mal de chance au tirage, évitant les habituelles «poules de la mort» et tombant contre l'organisateur néo-zélandais, les Norvégiennes et les Philippines.

Les Helvètes, dont le premier match international date de 1972, ont déjà eu l'occasion de se mesurer à trois reprises aux Néo-Zélandaises. La dernière fois, c'était lors d'un tournoi international à Chypre en 2014. La Suisse avait gagné 2-1. La Norvège est en revanche un adversaire récurrent des Suissesses. Le dernier affrontement date d'il y a cinq ans, pour une victoire scandinave 2-1. Un an avant, les Helvètes l'avaient emporté à domicile sur le même score. Les Philippines seront en revanche une découverte totale.

«C'est une poule dont la Suisse peut sortir, nous devons être heureux de ce tirage et nous pouvons nous réjouir de l'été prochain.» Nils Nielsen, actuel sélectionneur suisse

Ce groupe A s'annonce plutôt homogène et les Suissesses peuvent tout à fait envisager se qualifier pour le premier tour à élimination directe. La sélection à la croix blanche est actuellement classée 21e selon la hiérarchie de la FIFA. La tête de série de sa poule, la Nouvelle-Zélande, la talonne de près (22e). La Norvège est récemment retombée à la 12e place, tandis que les Philippines se classent pour le moment au 53e rang, entre le Venezuela et l'Afrique du Sud. La Suisse jouera les 21, 25 et 30 juillet sur les pelouses de Dunedin (deux fois) et d'Hamilton.

«La Nouvelle-Zélande était la meilleure option pour nous, dans le premier chapeau, s'est félicité l'actuel coach de la Suisse Nils Nielsen, qui ne sera pas de la fête avec sa sélection l'été prochain. La Norvège, c'est toujours un adversaire de qualité, mais il y a la possibilité de faire des points contre elles. Les Philippines disputeront quant à elles leur premier Mondial. C'est une poule dont la Suisse peut sortir, nous devons être heureux de ce tirage et nous pouvons nous réjouir de l'été prochain.»

Julie Dolan a tiré la Suisse. AFP

Ce premier mondial à 32 équipes se jouera l’été prochain (20 juillet-20 août) en Nouvelle-Zélande et en Australie. La Nouvelle-Zélande disputera son match d’ouverture le 20 juillet à l’Eden Park d'Auckland, cher aux rugbymen des All Blacks, tandis que l’Australie fera ses débuts dans la compétition le même jour, à Sydney, ville où se déroulera la finale un mois plus tard. La Suisse s'était qualifiée il y a quelques jours en barrages face au Pays de Galles (2-1 ap), grâce à un but de Fabienne Humm au bout du bout des prolongations.

Les Américaines sont les doubles tenantes du titre de l'épreuve. En 2019, en France, elles avaient battu les Pays-Bas (2-0) en finale. Le Team USA a été tiré au sort dans le groupe E, jouera ainsi en Nouvelle-Zélande et sera opposé lors de la phase de poules aux redoutables néerlandaises, à la découverte vietnamienne et à un adversaire encore à désigner lors d'un ultime tour de play-off. L'autre poule à observer sera celle de la France, du Brésil, de la Jamaïque et d'un autre vainqueur de barrages.