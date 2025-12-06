Mondial 2026: la presse mondiale fustige Trump et d'Infantino

La prestation du président de la FIFA lors du tirage au sort de la Coupe du monde a fait couler beaucoup d'encre, tout comme l'apparition du président des États-Unis.

Vendredi soir, à Washington, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a honoré le président des États-Unis Donald Trump en lui décernant un Prix de la paix tout juste inventé par l'instance basée à Zurich. «C'est l'un des plus grands moments de ma vie d'être ici. Je connais Gianni depuis si longtemps, il a déjà tant fait pour le football», a déclaré le Républicain.

À elle seule, cette séquence a résumé une cérémonie autant interminable que gênante. «Ce tirage au sort est embarrassant», ont d'ailleurs déploré de multiples utilisateurs sur X. Sur cette même plateforme, le journaliste de «The Athletic» James Pearce a livré le fond de sa pensée. «Je pensais déjà que le facteur de gêne serait très élevé avec la présence d'Infantino. Mais là, ça dépasse tout.»

Des voix similaires se sont élevées un peu partout dans la presse internationale. Un «ego-show indigne» et un «théâtre de boulevard»: voilà comment Peter Ahrens, journaliste au «Spiegel», a qualifié l'événement. Selon le média allemand, le football mondial a misé sur «une trace de bave menant directement au président américain». «La première moitié du tirage au sort a été le plus grand théâtre de boulevard que l'humanité ait jamais vu», a ajouté Peter Ahrens.

Prix de la paix: la VAR réclamée

«Il y avait à peu près autant de drame et de suspense que dans la lecture d'un dictionnaire ou le suivi des résultats électoraux de la Corée du Nord», a pour sa part écrit David Smith, journaliste au «Guardian». Le média britannique a décrit le tirage au sort comme «kitsch, pompeux et de mauvais goût», réclamant en outre l'intervention de la VAR suite au Prix de la paix décerné à Donald Trump.

Le journal espagnol «Marca» a de son côté noté que le président américain avait l'air tour à tour «d'un bébé à un baptême, d'une femme à un mariage et d'un mort à un enterrement». Toujours en Espagne, «El País» a ajouté que «les États-Unis ne s'y connaissent peut-être pas en football (ndlr, leur équipe nationale ne fait pas partie des favoris), mais ils s'y connaissent en show-business. Un domaine dans lequel Donald Trump est comme un poisson dans l'eau.»

Parfois, il est préférable de ne pas faire l'unanimité.

( cge )