L'équipe de Suisse affrontera le Canada, le Qatar et un qualifié européen l'été prochain en Amérique du Nord. De quoi envisager une qualification.

Coupe du monde 2026 : La Suisse hérite d'un groupe favorable au tirage au sort

C'est la star de la NBA Shaquille O’Neal qui a sorti la Suisse du chapeau 2. AFP

Le monde entier, ou presque, avait les yeux braqués sur le Kennedy Center à Washington aux États-Unis, vendredi soir, pour suivre le tirage au sort des groupes pour la Coupe du monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique, du 11 juin au 19 juillet prochain.

Au terme d’une longue cérémonie où se sont succédé performances musicales, discours, sketches et images d’archives, les boules sorties de quatre chapeaux de douze équipes ont délivré leur verdict.

Parmi les 42 équipes déjà qualifiées – les six dernières le seront après les barrages en mars – la Suisse attendait avec impatience de connaître ses adversaires pour sa 13e participation à la compétition mondiale, la sixième consécutive.

Et elle a été chanceuse pour l’équipe sortie du premier chapeau puisqu’elle jouera dans le groupe du Canada. Face au 27e au classement FIFA, le moins bien classé de ce premier chapeau, les joueurs de Murat Yakin ont hérité d’un tirage idéal.

Premier adversaire encore inconnu

Sorti du chapeau 3, le Qatar, 51e au classement FIFA, pays organisateur du dernier Mondial, ne devrait pas représenter un obstacle insurmontable pour les coéquipiers de Granit Xhaka.

Enfin, la Suisse disputera un dernier match en juin prochain contre une équipe encore inconnue, sortie du chapeau 4. Elle saura qui est cette équipe après les matches des barrages du mois de mars. Ce pourrait être l’Italie, l'Irlande du Nord, le Pays de Galles ou la Bosnie-Herzégovine. Des adversaires presque plus inquiétants que ceux sortis des deux premiers chapeaux.

Les matches de ce groupe se dérouleront au Canada et sur la côte ouest des États-Unis. Le calendrier complet sera publié samedi à 18 heures.

Les groupes Groupe A: Mexique, Corée du Sud, Afrique du Sud, barragiste (Danemark, Macédoine du Nord, République tchèque ou Irlande) Groupe B: Canada, Suisse, Qatar, barragiste (Italie, Irlande du Nord, Pays de Galles ou Bosnie-Herzégovine) Groupe C: Brésil, Maroc, Écosse, Haïti Groupe D: États-Unis, Australie, Paraguay, barragiste (Turquie, Roumanie, Slovaquie ou Kosovo) Groupe E: Allemagne, Équateur, Côte d'Ivoire, Curaçao Groupe F: Pays-Bas, Japon, Tunisie, barragiste (Ukraine, Suède, Pologne ou Albanie) Groupe G: Belgique, Iran, Égypte, Nouvelle-Zélande Groupe H: Espagne, Uruguay, Arabie saoudite, Cap-Vert Groupe I: France, Sénégal, Norvège, barragiste (Iraq, Bolivie ou Suriname) Groupe J: Argentine, Autriche, Algérie, Jordanie Groupe K: Portugal, Colombie, Ouzbékistan, barragiste (RD Congo, Jamaïque ou Nouvelle-Calédonie) Groupe L: Angleterre, Croatie, Panama, Ghana

Un prix spécial pour Donald Trump À l'occasion de cette cérémonie, la FIFA, par l'entremise de son président Gianni Infantino, a remis un prix spécial au président des États-Unis, Donald Trump. Créé pour la première fois cette année, le «Prix de la paix de la FIFA», une récompense pour «les énormes efforts d’individus qui unissent les gens et apportent l’espoir aux générations futures», dit la FIFA, a été remis au dirigeant républicain sur la scène par le Valaisan. Trump a déclaré qu'il méritait de recevoir cette récompense et que c'était «l’un des grands honneurs de sa vie». Donald Trump (à g.) a reçu son prix des mains de Gianni Infantino, vendredi à Washington. AFP