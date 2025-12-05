Coupe du monde 2026: Découvrez quels sont les adversaires de la Suisse

05.12.2025
Le tirage est terminé!
Nous vous remercions d'avoir suivi notre live et vous souhaitons une belle soirée!
Le Ghana avec l'Angleterre, la Croatie et le Panama.
Un barragiste avec le Portugal, la Colombie et l'Uzbekistan.
La Jordanie avec l'Argentine, l'Algérie et l'Autriche.
Un barragiste européen avec les Pays-Bas, le Japon et la Tunisie.
Un barragiste européen avec les USA, l'Australie et le Paraguay.
Le Cap-Vert avec l'Espagne, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay.
Un barragiste asiatique avec la France, le Sénégal et la Norvège.
Curaçao rejoint l'Allemagne, l'Equateur et la Côte d'Ivoire.
Haiti rejoint le Brésil, le Maroc et l'Ecosse.
Un barragiste européen également pour le Groupe de la Suisse, du Canada et du Qatar! Potentiellement l'Italie!
Un barragiste européen dans le groupe A.
Dernière partie du tirage!
La Norvège dans le groupe de la France et le Sénégal! Quel groupe!!!!!
Le Panama avec l'Angleterre et la Croatie.
L'Uzbekistan avec le Portugal et la Colombie
L'Algérie avec l'Argentine et l'Autriche.
L'Arabie Saoudite avec l'Espagne et l'Urugay.
L'Ecosse avec le Brésil et le Maroc!
L'Egypte sera avec la Belgique et l'Iran.
La Tunisie rejoint le Japon et les Pays-Bas.
La Côte d'Ivoire rejoint l'Allemagne et l'Equateur.
Bryan Rouilly (bro) est pigiste au sein du 20 minutes depuis 2023. Passionné par le sport en général, il a un faible pour le football et le hockey sur glace.