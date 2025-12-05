Info|Sports|Football|

Coupe du monde 2026: Découvrez quels sont les adversaires de la Suisse

Livetickeractualisé le vendredi, 5 décembre 2025

Coupe du monde 2026
Découvrez quels sont les adversaires de la Suisse

La Suisse affrontera le Canada, le Qatar et un barragiste européen, potentiellement l'Italie, lors de la phase de poules de la Coupe du monde 2026 de football.
Bryan Rouilly
par
Bryan Rouilly

05.12.2025

ve 20:07

Le tirage est terminé!

Nous vous remercions d'avoir suivi notre live et vous souhaitons une belle soirée!

05.12.2025

ve 20:07

Groupe G

La Nouvelle-Zélande avec la Belgique, l'Iran et l'Egypte!

05.12.2025

ve 20:06

Groupe L

Le Ghana avec l'Angleterre, la Croatie et le Panama.

05.12.2025

ve 20:05

Groupe K

Un barragiste avec le Portugal, la Colombie et l'Uzbekistan.

05.12.2025

ve 20:04

Groupe J

La Jordanie avec l'Argentine, l'Algérie et l'Autriche.

05.12.2025

ve 20:04

Groupe F

Un barragiste européen avec les Pays-Bas, le Japon et la Tunisie.

05.12.2025

ve 20:03

Groupe D

Un barragiste européen avec les USA, l'Australie et le Paraguay.

05.12.2025

ve 20:02

Groupe H

Le Cap-Vert avec l'Espagne, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay.

05.12.2025

ve 20:02

Groupe I

Un barragiste asiatique avec la France, le Sénégal et la Norvège.

05.12.2025

ve 20:00

Groupe E

Curaçao rejoint l'Allemagne, l'Equateur et la Côte d'Ivoire.

05.12.2025

ve 20:00

Groupe C

Haiti rejoint le Brésil, le Maroc et l'Ecosse.

05.12.2025

ve 19:59

Groupe B

Un barragiste européen également pour le Groupe de la Suisse, du Canada et du Qatar! Potentiellement l'Italie!

05.12.2025

ve 19:58

Groupe A

Un barragiste européen dans le groupe A.

05.12.2025

ve 19:56

On va partir sur le pot 4

Dernière partie du tirage!

05.12.2025

ve 19:54

Fin du pot 3

05.12.2025

ve 19:54

Groupe I

La Norvège dans le groupe de la France et le Sénégal! Quel groupe!!!!!

05.12.2025

ve 19:53

Groupe L

Le Panama avec l'Angleterre et la Croatie.

05.12.2025

ve 19:52

Groupe K

L'Uzbekistan avec le Portugal et la Colombie

05.12.2025

ve 19:52

Groupe J

L'Algérie avec l'Argentine et l'Autriche.

05.12.2025

ve 19:51

Groupe H

L'Arabie Saoudite avec l'Espagne et l'Urugay.

05.12.2025

ve 19:50

Groupe C

L'Ecosse avec le Brésil et le Maroc!

05.12.2025

ve 19:50

Groupe G

L'Egypte sera avec la Belgique et l'Iran.

05.12.2025

ve 19:49

Groupe F

La Tunisie rejoint le Japon et les Pays-Bas.

05.12.2025

ve 19:49

Groupe E

La Côte d'Ivoire rejoint l'Allemagne et l'Equateur.

Bryan Rouilly
par
Bryan Rouilly

Bryan Rouilly (bro) est pigiste au sein du 20 minutes depuis 2023. Passionné par le sport en général, il a un faible pour le football et le hockey sur glace.

