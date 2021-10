Voile – Coupe du monde à Grandson et Genève

Cinq membres d’équipage sont les mieux classés de leur pays. Cinq autres sont choisis par le capitaine. « Il peut ainsi décider en fonction des forces et faiblesses » , précise encore la porte-parole. Tout a été soigneusement étudié pour créer une compétition attirante pour le public. Du côté des navigateurs, un vent d’optimisme souffle. « Il y a des personnes que je connais mais avec qui je n’ai jamais navigué » , confie Mateusz Kusznierewicz, le capitaine polonais. « Peu importe le bateau duquel on vient, on apprend tous quelque chose en venant ici. » Il voit arriver la nouvelle compétition d’un bon œ il, même s’il s’agit d’une de plus dans le calendrier. Arrive-t-il encore à ce que rien ne se chevauche? « C’est compliqué, mais réalisable » , confirme-t-il , sourire aux lèvres.

QG: Grandson

Du fait maison

Les écrans de contrôle montrent les signaux des différentes caméras installées sur les embarcations. « L’avantage? Il s’agit de nos bateaux, donc si on veut faire des trous pour installer quelque chose, on le fait » , explique Sébastien. L’homme en charge de la production présente les différents postes: mixage son, incrustation d’éléments à l’écran puis de l’autre côté de la pièce: les monteurs vidéo qui produisent interviews et temps forts. L’heure était aux tests. Les hymnes nationaux se chantent-ils sur les bateaux, ou faut-il le filmer au préalable? C omment gérer l’eau et les potentiels problèmes qui en découlent? C haque détail compte dans les préparatifs . L’équipe technique tente pour l’heure tous les scénarios possibles, et fera ses choix finaux avant le lancement de l’événement en 2022.