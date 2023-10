L'Angleterre finit troisième du Mondial de rugby

Les supporters anglais auraient sans doute signé des deux mains avant le début de la compétition si on leur avait dit que leur équipe finirait sur le podium deux mois plus tard.

Une année compliquée

On pouvait alors même se demander s’il serait en mesure de sortir de son groupe parmi l’Argentine, le Japon et les Samoa, mais son entrée en lice dans le tournoi avait donné des premiers éléments de réponse.

C’était déjà face aux Pumas, le 9 septembre à Marseille. Il y faisait nettement plus chaud et plus sec que ces derniers temps en région parisienne, ce qui n’avait pas empêché les Anglais de poser les bases de leurs succès des semaines suivantes.