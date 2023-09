Coupe du monde de rugby: Ils vont faire vibrer l’ovalie

Un classique en entrée

Le premier match du tournoi a déjà des allures de finale. Le XV de France lance sa Coupe du monde par un sommet titanesque face à la Nouvelle-Zélande, ce soir à 21 h 15. Dans un Stade de France incandescent, l’affiche donnera le ton entre deux formations qui ont déjà offert à la compétition des matches entrés dans la légende (1999, 2007 et 2011). D’un côté, la France, une équipe qui, après trois finales perdues (1987, 1999 et 2011), n’a jamais été aussi bien armée pour s’inviter dans le club fermé des nations sacrées. De l’autre, les triples champions du monde, la nation reine du rugby. «La France est l’une des meilleures équipes du moment. Ça va être un match vraiment physique, ils ont des joueurs de qualité à tous les postes», a prévenu le troisième ligne des All Blacks Ardie Savea