Rugby: Jean Dujardin défend avec vigueur sa cérémonie d’ouverture

Une France «rance» qui «sent la naphtaline», un moment «gênant» qui crée le «malaise», un coq humain grâce auquel «on va se foutre de notre gueule pendant des années», «la pire cérémonie d'ouverture de l'histoire»: que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux, le spectacle qui a lancé la Coupe du monde de rugby 2023 a essuyé un flot de critiques acerbes. Mais certains n’étaient pas du même avis et les invectives entre ceux qui ont aimé et ceux qui ont détesté n’ont pas tardé à fleurir. Puis, les politiciens s’en sont mêlés.

Cette vaste polémique a laissé Jean Dujardin sans voix pendant plusieurs jours. L’acteur oscarisé, 3e personnalité la plus appréciée des Français derrière Jean-Jacques Goldman et Omar Sy, tenait le rôle principal de ce spectacle, qu’il a co-écrit. Jeudi, il a fini par réagir sur Instagram, où il a publié un plaidoyer vibrant pour «sa» cérémonie, que les auteurs avaient voulue «belle et festive». Il a défendu avec vigueur le choix de montrer la France des années 1950 et celui de s’afficher comme étant le «pays du béret, de la gastronomie, de la culture, de l’éducation».