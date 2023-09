Coupe du monde de rugby: L'Argentine se relance contre les Samoa

En seconde période, Boffelli a ajouté une pénalité (54e) avant d'en rater une trois minutes plus tard. Puis les îliens ont fait douter les Argentins en inscrivant un essai par Sama Malolo, transformé par D'Angelo Leuila (16-10). Mais en fin de match l'ouvreur Nicolas Sanchez, entré en jeu treize minutes plus tôt, a assuré la victoire des Pumas en passant une dernière pénalité de près de 50 mètres qui a privé les Samoans du bonus défensif (80e).

Au classement du groupe D, l'Angleterre est en tête avec 9 points. Suivent deux équipes à 5 points: les Samoa et le Japon. L'Argentine est 4e (4 points) et le Chili dernier, après deux défaites.

Lors du troisième match, les Samoa seront opposées au Japon, jeudi prochain, et l'Argentine au Chili, le lendemain. Puis ce sera l'Angleterre pour les Samoa et le Japon pour l'Argentine, les 7 et 8 octobre pour la dernière journée du groupe.