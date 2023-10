Rugby: L'Australie retarde son élimination de la Coupe du monde

La victoire contre le Portugal (34-14) n'a fait que prolonger, pour l'Australie, un sursis destiné à tomber le week-end prochain, l'Afrique du Sud faisant, elle, un pas de plus vers un très probable quart de finale en dominant les Tonga (49-18), dimanche lors de la Coupe du monde. Après ces deux matches de la 4e journée de la phase de groupes, aucun nom n'est venu s'ajouter à ceux du Pays de Galles et de l'Angleterre au nombre des nations ayant déjà en poche leur billet pour les quarts de finale.

Les Fidji sont donc en ballottage très favorable dans cette poule C, même s'ils ne devront pas prendre à la légère le Portugal, l'une des sensations de cette Coupe du monde. Repêchés après la disqualification de l'Espagne, les joueurs du sélectionneur français Patrice Lagisquet ont fait honneur à cette qualification inespérée: leurs deux défaites face à des équipes beaucoup plus fortes sur le papier, le Pays de Galles et l'Australie, ont été concédées sur le même écart honorable de 20 points. Et le Petit Poucet a même réussi à faire match nul contre la Géorgie.