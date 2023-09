Coupe du monde de rugby: La France sélectionne un joueur condamné pour violences racistes

Ce vendredi, la France lancera «sa» Coupe du monde à domicile lors d’un choc face à la Nouvelle-Zélande, au Stade de France. Une polémique secoue l’équipe tricolore, depuis ce week-end, prenant même une ampleur politique. La sélection du joueur Bastien Chalureau a mis le feu aux poudres. L e deuxième ligne a été appelé vendredi, en équipe de France, pour remplacer son coéquipier en club Paul Willemse. C’est le passé judiciaire du Montpelliérain qui pose problème, et plus particulièrement une condamnation pour «des violences à caractère raciste» remontant à 2020.

«Ça va les bougnoules?»

Le rugbyman de 31 ans affirme avoir fait appel de ce jugement. Il est accusé par deux anciens joueurs de les avoir agressés après une soirée à Toulouse. «J’ai entendu une personne qui criait: ‘’Ça va les bougnoules?’’ Je me suis retourné et j’ai aperçu un gars costaud (…) Il continuait sans cesse ses insultes racistes. J’ai voulu me retourner et il m’a décroché un coup de poing de toutes ses forces dans la mâchoire» avait raconté l’un d’eux, Yannick Larguet, dans les colonnes du quotidien régional «La Dépêche du Midi».