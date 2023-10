Coupe du monde de rugby: La nouvelle chanson revenue à la mode grâce à l’Ovalie

Ce refrain a connu une percée ces dernières années dans les fêtes et les stades du Sud-Ouest de l'Hexagone, terre de rugby par excellence. Alors quand le jeu à XV a envahi le pays cet automne, à l'occasion de la Coupe du monde en France, cette chanson est revenue sur le devant de la scène et est très difficile à se l'enlever de la tête, une fois qu'on a (ré)écouté ce titre une seule fois.

«Moi, j'avais le soleil. Jour et nuit dans les yeux d'Émilie. Je réchauffais ma vie à son sourire. Moi, j'avais le soleil. Nuit et jour dans les yeux de l'amour. Et la mélancolie au soleil d'Émilie. Devenait joie de vivre...» Après Gala ou Gloria Gaynor, c'est Joe Dassin qui voit une de ses productions revenir au goût du jour grâce à une grande manifestation sportive, de l'autre côté du Jura.