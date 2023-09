Rugby: Les Fidji se rapprochent des quarts de finale la Coupe du monde

Alors qu'Australiens et «Flying Fijians» n'ont plus que le Portugal à affronter dans le groupe C, les joueurs du Pacifique, tombeurs des Wallabies plus tôt dans la compétition (22-15), comptent 4 points de plus que leurs rivaux océaniens. Un pécule suffisant pour se contenter d'un seul petit point face aux «Lobos» le 8 octobre, en cas de victoire bonifiée de l'Australie dimanche, et obtenir la qualification.