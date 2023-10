A Zermatt, les machines reviennent dans les zones interdites

«Une dameuse a fait des allers et retours avec un géomètre qui doit effectuer des relevés à proximité du départ féminin, a reconnu David Taugwalder, responsable des médias du comité d'organisation local. Cette partie s’étend en dehors de la zone de ski sur le sol italien. Nous adhérons sans réserve aux exigences de la CCC. » Les Avocat-e-s pour le climat ont envoyé mercredi une nouvelle requête urgente à l’autorité valaisanne compétente, «afin que cette potentielle violation de l’interdiction soit constatée». «Il est injustifiable que des travaux puissent librement se poursuivre en toute illégalité, et [nous demandons donc une extension] de l’interdiction de procéder à des travaux ou de les utiliser à toutes les parties de la piste situées hors du périmètre homologué. (…) La piste de la « Gran Becca aurait dû faire l’objet d’une autorisation de construire.»

La question de la légalité du chantier sur le versant suisse n’est peut-être qu’une partie du problème. En effet, des travaux conséquents ont eu lieu sur la partie italienne de la course et, là aussi en dehors de l’espace dédié au ski. La pression politique monte maintenant aussi de l’autre côté des Alpes.

Interpellation au Val d’Aoste

Une version attaquée par la Commission internationale pour la protection des Alpes qui a réagi en milieu de semaine. L’organisation écologique remet en question le bien-fondé d’une piste qui a pour but de mettre en lumière la luxueuse remontée mécanique «Matterhorn Glacier Ride» reliant Zermatt à Cervinia. «Ce luna park d’altitude rappelle le grand bal du Titanic, et ce n’est pas juste de la rhétorique, a affirmé Vanda Bonardo, présidente de la section italienne.

«Sans espoir d’avenir»

«Des études récentes annoncent la fin, d’ici 20 à 25 ans, du ski alpin dans les zones les plus élevées des Alpes italiennes, notamment celles du Piémont et de la Vallée d'Aoste. Au-delà des dégâts environnementaux, on se demande si, dans une économie saine, il est judicieux qu’une industrie, pour le bien du pays nécessairement projeté vers l’avenir, insiste sur des investissements substantiels et sans espoir d’avenir», continue Vanda Bonardo.



Une vision que ne partage pas Urs Lehmann, président de la fédération suisse de ski. L’ancien descendeur avait véhément défendu les aménagements de la piste de Zermatt dans la presse alémanique mercredi. «Tout a été fait dans les règles.»